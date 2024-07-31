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Где пили, там и дрались; проспались – прослезились. Случай в Севастополе

Где пили, там и дрались; проспались – прослезились. Случай в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:37 31.07.2024

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя

В ОМВД России по Гагаринскому району обратились местные жители, которые стали случайными очевидцами уличной драки между двумя мужчинами. По указанному в сообщении адресу незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые обнаружили 53-летнего мужчину на лавочке, находящегося без сознания, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь потерпевшему и госпитализировали его в медицинское учреждение, где ему диагностировали многочисленные травмы, которые квалифицированы, как причинившие тяжкий вред здоровью, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель.

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Полицейские выяснили, что вечером на улице местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с несколькими прохожими и продолжил распивать с ними спиртные напитки. Между выпившей компанией возникла словесная перепалка, в ходе которой один из мужчин набросился на другого и нанес ему удар ногой и кулаком в голову. Далее, чтобы не привлекать внимания прохожих, он оттащил пострадавшего, находившегося без сознания, усадил на лавочку, после чего скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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