Где россияне планируют встретить Новый год? В Крым приехать намерены точно

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе они планируют встретить Новый год.

Большинство россиян (34.48%) поедут в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать Новый год и Рождество. На втором месте — Ялта, 18.1%. «Бронзу» в рейтинге самых «новогодних» городов у россиян получили Москва и Сочи, набрав по 15.52%. Российские путешественники также планируют встретить Новый год в Екатеринбург (6.03%), Казань (4.31%), Кисловодск (1.72%), Великий Устюг (1.72%), Переславль-Залесский (1.72%) и Осташков (0.86%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять городов, где россияне встретят Новый год 2021:

Санкт-Петербург, 34.48% Ялта, 18.1% Москва, 15.52% Сочи, 15.52% Екатеринбург, 6.03% Казань, 4.31% Кисловодск, 1.72% Великий Устюг, 1.72% Переславль-Залесский, 1.72% Осташков, 0.86%

* По данным опроса соцсетей