Где россияне планируют встретить Новый год? В Крым приехать намерены точно

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство россиян (34.48%) поедут в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать Новый год и Рождество. На втором месте — Ялта, 18.1%. «Бронзу» в рейтинге самых «новогодних» городов у россиян получили Москва и Сочи, набрав по 15.52%. Российские путешественники также планируют встретить Новый год в Екатеринбург (6.03%), Казань (4.31%), Кисловодск (1.72%), Великий Устюг (1.72%), Переславль-Залесский (1.72%) и Осташков (0.86%), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять городов, где россияне встретят Новый год 2021:
- Санкт-Петербург, 34.48%
- Ялта, 18.1%
- Москва, 15.52%
- Сочи, 15.52%
- Екатеринбург, 6.03%
- Казань, 4.31%
- Кисловодск, 1.72%
- Великий Устюг, 1.72%
- Переславль-Залесский, 1.72%
- Осташков, 0.86%
* По данным опроса соцсетей
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