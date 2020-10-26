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Где россияне планируют встретить Новый год? В Крым приехать планируют
иллюстрация: wonderwoman627 (pixabay.com)

Где россияне планируют встретить Новый год? В Крым приехать намерены точно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 26.10.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе они планируют встретить Новый год.

Большинство россиян (34.48%) поедут в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать Новый год и Рождество. На втором месте — Ялта, 18.1%. «Бронзу» в рейтинге самых «новогодних» городов у россиян получили Москва и Сочи, набрав по 15.52%. Российские путешественники также планируют встретить Новый год в Екатеринбург (6.03%), Казань (4.31%), Кисловодск (1.72%), Великий Устюг (1.72%), Переславль-Залесский (1.72%) и Осташков (0.86%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять городов, где россияне встретят Новый год 2021:

  1. Санкт-Петербург, 34.48%
  2. Ялта, 18.1%
  3. Москва, 15.52%
  4. Сочи, 15.52%
  5. Екатеринбург, 6.03%
  6. Казань, 4.31%
  7. Кисловодск, 1.72%
  8. Великий Устюг, 1.72%
  9. Переславль-Залесский, 1.72%
  10. Осташков, 0.86%

* По данным опроса соцсетей

Где россияне планируют встретить Новый год? В Крым приехать намерены точно

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