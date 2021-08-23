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«Верево Сити»
Где-то в параллельной реальности… Зеленский объявил «обратный отсчет до освобождения Крыма»
Фото: myc.news

Где-то в параллельной реальности… Зеленский объявил «обратный отсчет до освобождения Крыма»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:12 23.08.2021

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии саммита «Крымская платформа» заявил, что с сегодняшнего дня начинается «обратный отсчет до освобождения полуострова».

Вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, — сказал Зеленский.

По его словам, поможет в этом… синергия. Поясним, что по словарю «синергия» — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов.

Так вот, Зеленский анонсировал некий «совместный документ по Крыму», открытый для подписания любой страной. Он-то и станет «основой основ» и собственно посылом к, хм, синергии.

Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова. Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран — участниц «Крымской платформы». Документ будет открытым для присоединения, и я уверен, что он создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы, — заявил Зеленский.

Отметим, что большую часть своего выступления президент Украины посвятил обвинениям в адрес России, которая, как он считает, нарушает права жителей Крыма, преследует там политических противников и превращает полуостров в военную базу. Он также проинформировал о создании офиса «Крымской платформы», который будет постоянно мониторить ситуацию с правами человека, отслеживать экологическую и экономическую ситуацию на полуострове, а также собирать информацию о военной активности там.

По словам Зеленского, в итоговой декларации будет подтверждена «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма«.

Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть из международной повестки дня еще на семь лет, — заявил Зеленский. — Начинается обратный отсчет времени до освобождения.

Он уточнил, что Украина в одиночку никогда не сможет «вернуть» полуостров. Поэтому необходимы «действенные шаги всех ее партнеров» и «поддержка на новом уровне».

Где-то в параллельной реальности… Зеленский объявил «обратный отсчет до освобождения Крыма»

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