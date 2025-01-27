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Где тушили пожары в Севастополе на выходных?
фото: скрин видео пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Где тушили пожары в Севастополе на выходных?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:04 27.01.2025

За выходные дни в регионе сотрудники МЧС России ликвидировали 4 пожара.

2 из них случились в заброшенных постройках: 25 января пламя охватило постройку площадью 20 квадратных метров в районе переулка Макаренко, а 26 числа огонь уничтожил «заброшку» размером 8 квадратов близ Аэродромного шоссе. Также в субботу тушили легковой автомобиль на проспекте Генерала Острякова. А вечером в воскресенье по улице Ивана Голубца загорелись вещи в подвале двухэтажного дома. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из задымлённых квартир 17 человек, в числе которых трое детей. Шестерых жильцов спасли при помощи устройств защиты органов дыхания и зрения. Пожар локализовали за 20 минут и быстро ликвидировали, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

От дыма и огня на выходных никто не пострадал. Причины происшествий устанавливаются.

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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