Где тут клещ? В Симферополе идёт акарицидная обработка

Противоклещевая обработка — это ежегодное сезонное мероприятие, позволяющее жителям Симферополя безопасно прогуливаться и отдыхать на территории города, не подвергая себя и своих детей риску укусов клещей.

На зелёных зонах распыляется специальное вещество, совершенно безвредное для людей и животных, но при этом эффективное против клещей.

Специалисты выполняют работы ночью, чтобы не мешать дневным прогулкам жителей.

На данный момент мероприятия уже проведены в посёлке Аграрное, на территории микрорайона Белое-5, а также в парках, скверах и зеленых зонах крымской столицы.

источник: пресс-служба администрации Симферополя