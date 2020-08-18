Где узнать информацию о работающих в Крыму отелях и санаториях

Горячая линия министерства курортов и туризма РК расширила перечень предоставляемой информации. Теперь у туристов, при бронировании есть возможность уточнить информацию о работающих в Крыму отелях и санаториях.

На сегодня в Крыму работает 834 объекта размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендации Роспотребнадзора.

Мы дополнительно информируем туристов о перечне функционирующих отелей и санаториев, чтобы не позволить нашим гостям стать жертвами мошенников, продающих путевки в неработающие объекты в интернете, воспользовавшись высоким спросом на отдых на юге России, в том числе Крыма. Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату, — рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Минкурортов РК напоминает о мерах предосторожности при совершении электронных платежей, в том числе и при покупке путевок.

Стоит обращать внимание на то, соответствуют ли коды телефонных номеров региону объекта размещения и не торопиться производить оплату не получив подтверждения. С осторожностью нужно относиться ко всем рассылкам на электронную почту с незнакомых вам адресов, а также к рекламе, предлагающей большие скидки при полной предоплате. Как правило, в большинстве отелей для бронирования требуется частичная предоплата, полная стоимость заранее – скорее исключение, — отметил крымский министр.

Напомним, что с начала года министерством курортов и туризма РК установлено создание мошенниками 24 сайта на 13 объектов размещений. В этом году в минкурортов поступило 103 жалобы от туристов, пострадавших вследствие действий мошенников. Все поступившие обращения жителей и гостей Крыма, отрабатываются в оперативном режиме. Информация о данных нарушениях направляется в Управление «Кибербезопасности» МВД РФ и в МВД субъектов РФ для возбуждения уголовных дел, блокировки сайтов и пресечения деятельности мошенников. Кроме того, сотрудниками министерства оказывается содействие пострадавшим от мошенников туристам.

Горячая линия Минкурортов РК 8 (800) 511-80-18 работает круглогодично. В курортный сезон с апреля по конец октября с 09:00 до 21:00 отвечают операторы. В остальное время можно оставить голосовое сообщение и получить звонок от оператора с решением вопроса в рабочее время. Звонки со стационарных и мобильных телефонов для туристов, находящихся на территории России, бесплатные.