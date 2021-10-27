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Где в Крыму можно вакцинироваться против коронавирусной инфекции
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Где в Крыму можно вакцинироваться против коронавирусной инфекции

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:54 27.10.2021

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает о развёрнутых пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Информация о стационарных пунктах, функционирующих на базе медицинских организациях, с указанием адресов, режима работы и контактов для записи доступна здесь.

Для проведения прививки обратиться можно в любую из поликлиник, проводящих вакцинацию, независимо от территориального прикрепления к медицинской организации. Запись на вакцинацию проводится по телефону в регистратурах медицинских организаций, проводящих вакцинацию, через Единый портал государственных услуг, а также через WhatsApp-приёмные учреждений, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Без предварительной записи привиться можно в мобильных пунктах, расположенных в общественных местах, в крупных городах республики. Информация о мобильных пунктах доступна здесь.

Вместе с тем, руководители предприятий и организаций Республики Крым могут организовать централизованную вакцинацию своих трудовых коллективов. Работодателю необходимо собрать список сотрудников, желающих привиться, после чего обратиться в ближайшую поликлинику и в организацию будет направлена мобильная бригада медиков.

Напомним, что для проведения вакцинации необходим паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС или полис обязательного медицинского страхования.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам «горячей линии» Минздрава Крыма 122, 8 800 733 33 12, 8 800 733 33 34.

Где в Крыму можно вакцинироваться против коронавирусной инфекции

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