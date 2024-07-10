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Где в у строят очистные сооружения

Где в Крыму строят очистные сооружения

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:52 10.07.2024

Состоялась рабочая поездка по объектам очистных сооружений Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка и заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексея Ересько.

Оценили текущее состояние КОСов и темпы строительно-монтажных работ, отметили проблемные вопросы, пути и сроки их решений. В посёлке городского типа Форос городского округа Ялта пропускная способность коллектора составляет 5000 м³/сутки. Ранее уже были выполнены работы по устройству фундамента блока ультрафиолетового обеззараживания, а также армирование стен. Работы продолжаются, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, в посёлке Кацивели городского округа Ялта также идёт строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море. Мощность КОС составит 2,5 тыс. м3/сутки.

В селе Малый Маяк идёт реконструкция канализационно-очистных сооружений «Утес». Мощность канализационных очистных сооружений составляет 5000 кубометров в час. В селе Малореченское под Алуштой идёт строительство канализационно-очистных сооружений. Производительность нового комплекса будет 3 тысячи кубов в сутки. В селе Морское городского округа Судак завершены работы по реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 1500 м3/сутки. Канализационные очистные сооружения предназначены для приема и очистки сточных вод, поступающих от села Морское с последующим сбросом очищенных сточных вод в реку Шелен. В посёлке Миндальное городского округа Судак идёт реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки. В Республике Крым в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» запланировано выполнить строительство и реконструкцию объектов КОС, — сказал Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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