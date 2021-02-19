Где в Крыму выпало больше всего снега

Основной удар снежной стихии приняла на себя восточная часть полуострова. В Крыму больше всего снега выпало в Керчи — почти месячная норма, отмечают синоптики.

Самое большое количество снега сейчас в Керчи, где выпало 47 сантиметров, в Белогорске — 23 сантиметра, в Симферополе — 21 сантиметров. Наибольшее количество снега выпало в восточных регионах Крыма, — цитирует РИА Новости Крым руководителя крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

На Ангарском перевале выпало 15 сантиметров снега, а вот на Ай-Петри – совсем немного – 4 см.

Будет ли идти снег и дальше?

Нет, — отметили в ФГБУ«Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: циклон уже уходит из Крыма, во второй половине дня уже осадков не будет.

В выходные дни и на следующей неделе прогнозируется устойчивый характер погоды, без осадков. Дневные температуры слабоположительные, — прогнозируют синоптики.

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Фото: С.Дмитриев.