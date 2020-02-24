Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Где в России хорошо наблюдать за птицами? В Крым по этой причине тоже едут

crimeapress_news

Где в России хорошо наблюдать за птицами? В Крым по этой причине тоже едут
иллюстрация: pxhere.com

Где в России хорошо наблюдать за птицами? В Крым по этой причине тоже едут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:03 24.02.2020

С каждым годом в мире растет спрос на экологический туризм. Одно из его популярных направлений — наблюдение за дикими животными и птицами в естественной среде обитания. К счастью, в нашей стране есть отличные места, где можно найти абсолютно нетронутую человеком природу и множество краснокнижных зверей и птиц.

Бердвотчинг (от английского «bird» — птица и «watching» — смотреть) термин совсем не новый. Наблюдением за птицами человечество увлекалось на протяжении тысячелетий. В советское время этот вид хобби был известен как «любительская орнитология». На западе его также называют «бердинг», хотя все эти понятия подразумевают одну и ту же деятельность.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню орнитолога, отмечаемому 19 февраля, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России лучше всего наблюдать за птицами.

Лучшим местом для наблюдения за птицами является Куршская коса в Калининградской области (50%). На втором месте — Лебединое озеро на Алтае (25%). Третье место, набрав по 8,3%, поделили между собой Национальный парк «Тарханкутский» в Крыму, Лосиный остров в Москве и заказник «Западный Котлин» в Ленинградской области, — отмечают аналитики сервиса.

Пять лучших мест для бердвотчинга в России:

  • 1. Куршская коса в Калининградской области, 50%
  • 2. Лебединое озеро на Алтае, 25%
  • 3-4-5. Национальный парк «Тарханкутский» в Крыму, Лосиный остров в Москве и заказник «Западный Котлин» в Ленинградской области, 8,3%

* По данным опроса в соцсетях

Где в России хорошо наблюдать за птицами? В Крым по этой причине тоже едут

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.