Где в России хорошо наблюдать за птицами? В Крым по этой причине тоже едут

С каждым годом в мире растет спрос на экологический туризм. Одно из его популярных направлений — наблюдение за дикими животными и птицами в естественной среде обитания. К счастью, в нашей стране есть отличные места, где можно найти абсолютно нетронутую человеком природу и множество краснокнижных зверей и птиц.

Бердвотчинг (от английского «bird» — птица и «watching» — смотреть) термин совсем не новый. Наблюдением за птицами человечество увлекалось на протяжении тысячелетий. В советское время этот вид хобби был известен как «любительская орнитология». На западе его также называют «бердинг», хотя все эти понятия подразумевают одну и ту же деятельность.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню орнитолога, отмечаемому 19 февраля, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России лучше всего наблюдать за птицами.

Лучшим местом для наблюдения за птицами является Куршская коса в Калининградской области (50%). На втором месте — Лебединое озеро на Алтае (25%). Третье место, набрав по 8,3%, поделили между собой Национальный парк «Тарханкутский» в Крыму, Лосиный остров в Москве и заказник «Западный Котлин» в Ленинградской области, — отмечают аналитики сервиса.

Пять лучших мест для бердвотчинга в России:



1. Куршская коса в Калининградской области, 50%

2. Лебединое озеро на Алтае, 25%

3-4-5. Национальный парк «Тарханкутский» в Крыму, Лосиный остров в Москве и заказник «Западный Котлин» в Ленинградской области, 8,3%

* По данным опроса в соцсетях