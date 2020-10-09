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Где в России лучше всего лечить нервную систему? Говорят - в Крыму
иллюстрация: PublicDomainPictures, pixabay.com

Где в России лучше всего лечить нервную систему? Говорят — в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:30 09.10.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в Всемирному дню психического здоровья, 10 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России лучше всего лечить нервную систему.

Большинство туристов (38.24 %) укрепляет нервную систему на отдыхе в Крыму. Второе место заняли курорты Кавказских Минеральных Вод: 18.63% едут на Воды не только лечить пищеварение, но и восстанавливать психическое здоровье. «Бронзу» в рейтинге лучших бальнеонаправлений для лечения нервной системы получил Краснодарский край — 16.67%. Туристы также отправляются «лечить нервишки» в Алтайский край и республику Алтай (12.75%), Ленинградскую область (4.9%) и Калининградскую область (2.94%). Меньше всего подходят для восстановления душевного баланса, по мнению туристов, Башкирия (1.96%), Татарстан (1.96%), Московская и Кемеровская области (по 0.98%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых лучших направлений для укрепления психического здоровья:

  1. Крым, 38.24 %
  2. Кавказские Минеральные Воды, 18.63%
  3. Краснодарский край, 16.67%
  4. Алтайский край и республика Алтай, 12.75%
  5. Ленинградская область, 4.9%
  6. Калининградская область, 2.94%
  7. Башкирия, 1.96%
  8. Татарстан, 1.96%
  9. Московская область, 0.98%
  10. Кемеровская область, 0.98%

* По данным опроса соцсетей

Где в России лучше всего лечить нервную систему? Говорят - в Крыму

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