Где в России лучше всего лечить нервную систему? Говорят — в Крыму

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство туристов (38.24 %) укрепляет нервную систему на отдыхе в Крыму. Второе место заняли курорты Кавказских Минеральных Вод: 18.63% едут на Воды не только лечить пищеварение, но и восстанавливать психическое здоровье. «Бронзу» в рейтинге лучших бальнеонаправлений для лечения нервной системы получил Краснодарский край — 16.67%. Туристы также отправляются «лечить нервишки» в Алтайский край и республику Алтай (12.75%), Ленинградскую область (4.9%) и Калининградскую область (2.94%). Меньше всего подходят для восстановления душевного баланса, по мнению туристов, Башкирия (1.96%), Татарстан (1.96%), Московская и Кемеровская области (по 0.98%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых лучших направлений для укрепления психического здоровья:
- Крым, 38.24 %
- Кавказские Минеральные Воды, 18.63%
- Краснодарский край, 16.67%
- Алтайский край и республика Алтай, 12.75%
- Ленинградская область, 4.9%
- Калининградская область, 2.94%
- Башкирия, 1.96%
- Татарстан, 1.96%
- Московская область, 0.98%
- Кемеровская область, 0.98%
* По данным опроса соцсетей
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