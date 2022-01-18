Где в России могут потребовать ПЦР-тест или сертификат о вакцинации: актуальный список ограничений

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России.
Рассказываем, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации. Приведённые ограничения распространяются только на тех, кто перемещается между регионами. Для иностранных граждан и прибывших из-за границы могут применяться дополнительные ограничения, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Данные по карантинам и ограничениям собираются на основании официальных документов регионов. Список актуализирован 17 января.
- Москва. Для посещения учреждений культуры и искусства, некоторых мероприятий необходим QR-код или сертификат переболевшего или тест ПЦР. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
- Санкт-Петербург. Заселение в отели возможно только с QR-кодом. Для посещения ТЦ, мест общепита, учреждений культуры и искусства и некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего.
- Республика Дагестан. Необходим QR-код или тест ПЦР для посещения спортивных, просветительских и культурных мероприятий, театров, кино, цирков, спортивных объектов, аквапарков, заведений сферы услуг, ТЦ, а также для заселения в гостиницы. Режим самоизоляции для непривитых лиц старше 60 лет.
- Калининградская область. Для посещения некоторых магазинов, спортивных организаций, культурных заведений, кафе, ресторанов и ТЦ, а также для заселения в гостиницы необходим QR-код или ПЦР. Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
- Краснодарский край. Заселяться в отели могут только вакцинированные и официально переболевшие туристы. До 18 января для посещения большинства общественных мест нужен QR-код. В регионе действует режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
- Мурманская область. Для посещения организаций общественного питания, учреждения культуры и искусства, организации сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего или ПЦР, а для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
- Ставропольский край. С 20 января для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг будет необходим QR-код или сертификат переболевшего или тест ПЦР. Приостановлена работа некоторых заведений. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
- Республика Татарстан. Гражданам от 18 лет для посещения кафе, ТЦ, спортивных центров, аквапарков, кинотеатров, массовых мероприятий нужен QR-код. QR-код необходим для поездок в общественном транспорте и для покупки на вокзалах билетов на пригородные и межмуниципальные рейсы.
- Ярославская область. Для посещения организаций общественного питания, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Полный список вы найдёте по ссылке:
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