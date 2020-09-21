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Где в Севастополе можно сделать прививку от "сезонного" гриппа? Адреса
фото: guvo59 (pixabay.com)

Где в Севастополе можно сделать прививку от «сезонного» гриппа? Адреса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:45 21.09.2020

Напомним, 1 сентября в Севастополе, как и во всей стране, началась иммунизационная кампания против гриппа.

С сентября по ноябрь планируется привить около 60 процентов населения, то есть примерно 271 тысячу человек. Массовая вакцинация позволяет создать иммунную прослойку, необходимую, чтобы избежать эпидемии. Вакцина «Совигрипп», которой медики прививают севастопольцев, используется в городе четвёртый год, она хорошо себя зарекомендовала, у неё минимальные побочные действия. Также ожидаются поставки вакцин «Ультрикс» и «Флю-М», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Прививку от гриппа можно сделать: в поликлинике по месту прикрепления в рабочие часы, а также в мобильных комплексах, которые работают ежедневно:

  • с 10:00 до 18:00 на площади Нахимова,
  • в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall,
  • а также по субботам с 10:00 до 18:00 на площади 40 лет Октября в Балаклаве.

Где в Севастополе можно сделать прививку от "сезонного" гриппа? Адреса

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