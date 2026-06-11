Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95

В четверг в Севастополе на восьми заправках «Атан» в свободной продаже появится топливо марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Бензин можно будет приобрести по адресам:
- АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-92)
- АЗС 61 п. Верхнесадовое (АИ-92)
- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)
- АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В (АИ-92)
- АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92)
- АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra)
- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)
- АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км 92) (АИ-92, ДТ Ultra)
источник: РИА Новости Крым
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