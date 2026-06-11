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В Севастополе бензина в свободной продаже нет - горожан призывают "не гоняться за бензовозами"

Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:48 11.06.2026

В четверг в Севастополе на восьми заправках «Атан» в свободной продаже появится топливо марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Бензин можно будет приобрести по адресам:

  • АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-92)
  • АЗС 61 п. Верхнесадовое (АИ-92)
  • АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)
  • АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В (АИ-92)
  • АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92)
  • АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra)
  • АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)
  • АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км 92) (АИ-92, ДТ Ultra)
Узнайте больше:  В Севастополе бензина в свободной продаже нет - горожан призывают "не гоняться за бензовозами"

источник: РИА Новости Крым

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