Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95

В четверг в Севастополе на восьми заправках «Атан» в свободной продаже появится топливо марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Бензин можно будет приобрести по адресам:

АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-92)

АЗС 61 п. Верхнесадовое (АИ-92)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)

АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В (АИ-92)

АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92)

АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)

АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км 92) (АИ-92, ДТ Ultra)

источник: РИА Новости Крым

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