Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Где в Симферополе есть вода, практически, постоянно

crimeapress_news

Где в Симферополе есть вода, практически, постоянно
Иллюстрация: ГУП РК "Вода Крыма"

Где в Симферополе есть вода, практически, постоянно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 05.10.2020

ГУП РК «Вода Крыма» обнародовало список микрорайонов в Симферополе с подачей водоснабжения «сверх графика». Эти улицы просто невозможно отключить, по техническим причинам. А именно:

—  «Старый город» (от чеховского водовода (СГУ), от ул. Козлова до ул. Курчатова; от ул. Севастопольской доул.Полигонной);

— ул. Севастопольская, прилегающие улицы и переулки (от водовода Д1000 мм);

— центр города (пр. Кирова, Центральный рынок, пл. Советская, ул. Пушкина, ул. Жуковского, прилегающие улицы и переулки);

— «Пневматика» (вниз от дома №41 до дома №71, причина – перекачка воды от РЧВ 402 и 460 по водоводу Д-500мм на НС Русская и СГУ);

— улицы Павленко, Карла Маркса, Гоголя, прилегающие улицы и переулки (частный сектор);

— ул. Ракетная (частично), ул. Ларионова, Евпаторийское шоссе и прилегающие улицы и переулки (от водовода Д800 мм).

Где в Симферополе есть вода, практически, постоянно

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.