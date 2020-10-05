Где в Симферополе есть вода, практически, постоянно

ГУП РК «Вода Крыма» обнародовало список микрорайонов в Симферополе с подачей водоснабжения «сверх графика». Эти улицы просто невозможно отключить, по техническим причинам. А именно:

— «Старый город» (от чеховского водовода (СГУ), от ул. Козлова до ул. Курчатова; от ул. Севастопольской доул.Полигонной);

— ул. Севастопольская, прилегающие улицы и переулки (от водовода Д1000 мм);

— центр города (пр. Кирова, Центральный рынок, пл. Советская, ул. Пушкина, ул. Жуковского, прилегающие улицы и переулки);

— «Пневматика» (вниз от дома №41 до дома №71, причина – перекачка воды от РЧВ 402 и 460 по водоводу Д-500мм на НС Русская и СГУ);

— улицы Павленко, Карла Маркса, Гоголя, прилегающие улицы и переулки (частный сектор);

— ул. Ракетная (частично), ул. Ларионова, Евпаторийское шоссе и прилегающие улицы и переулки (от водовода Д800 мм).