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Где в Симферополе сегодня и завтра (до вечера) не будет воды

Где в Симферополе сегодня и завтра (до вечера) не будет воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:05 08.12.2021

По информации ГУП РК «Вода Крыма», сегодня и завтра (до 18:00) в Симферополе, из-за переключения второй нитки нового магистрального водовода (диаметром 500 мм) не будет воды по следующим адресам:

  • улица Гурзуфская,
  • улица Мате Залки,
  • улица 51-й Армии,
  • улица Коцюбинского,
  • улица Битакская,
  • переулок Клинический,
  • улица Солнечная,
  • улица Бабушкина,
  • улица Киевская (от гостиницы «Москва» до Куйбышевского кольца),
  • улица Федько,
  • улица Грибоедова,
  • улица Партизанская,
  • улица Суходольная,
  • улица Фурманова,
  • улица Чапаева,
  • улица Щорса,
  • улица Бетховена,
  • улица Лебедева,
  • переулок Ладыгина,
  • переулок Гранитный,
  • улица Крупская,
  • микрорайон «Солнечная долина»,
  • микрорайон «Битак»,
  • улица Воровского,
  • улица Алуштинская,
  • микрорайон «Старый город»,
  • улица Ленина,
  • улица Студенческая,
  • улица 8 Марта,
  • улица Ефремова,
  • улица Володарского,
  • переулок Сквозной,
  • улица Курчатова,
  • переулок Подгорный,
  • улица Краснознамённая,
  • Фабричный спуск,
  • переулок Делегатский,
  • переулок Скифский,
  • а также прилегающие улицы и переулки.

Организован подвоз питьевой воды согласно графику:

  • улица Мате Залки, 7ж с 9:00 до 10:30;
  • улица Мате Залки, 11 с 10:30 до 12:00;
  • улица Мате Залки, 23 с 12:00 до 14:00;
  • улица Кременчугская с 9:00 до 11:00;
  • улица Раснецова, 63 с 11:30 до 13:00;
  • улица Суходольная, 165 с 9:00 до 10:30;
  • улица 51 Армии, 107 с 10:30 до 12:00;
  • улица Лебедева, 46 с 12:00 до 14:00.

Где в Симферополе сегодня и завтра (до вечера) не будет воды

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