Где в Симферополе сегодня и завтра (до вечера) не будет воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», сегодня и завтра (до 18:00) в Симферополе, из-за переключения второй нитки нового магистрального водовода (диаметром 500 мм) не будет воды по следующим адресам:

улица Гурзуфская,

улица Мате Залки,

улица 51-й Армии,

улица Коцюбинского,

улица Битакская,

переулок Клинический,

улица Солнечная,

улица Бабушкина,

улица Киевская (от гостиницы «Москва» до Куйбышевского кольца),

улица Федько,

улица Грибоедова,

улица Партизанская,

улица Суходольная,

улица Фурманова,

улица Чапаева,

улица Щорса,

улица Бетховена,

улица Лебедева,

переулок Ладыгина,

переулок Гранитный,

улица Крупская,

микрорайон «Солнечная долина»,

микрорайон «Битак»,

улица Воровского,

улица Алуштинская,

микрорайон «Старый город»,

улица Ленина,

улица Студенческая,

улица 8 Марта,

улица Ефремова,

улица Володарского,

переулок Сквозной,

улица Курчатова,

переулок Подгорный,

улица Краснознамённая,

Фабричный спуск,

переулок Делегатский,

переулок Скифский,

а также прилегающие улицы и переулки.

Организован подвоз питьевой воды согласно графику:

улица Мате Залки, 7ж с 9:00 до 10:30;

улица Мате Залки, 11 с 10:30 до 12:00;

улица Мате Залки, 23 с 12:00 до 14:00;

улица Кременчугская с 9:00 до 11:00;

улица Раснецова, 63 с 11:30 до 13:00;

улица Суходольная, 165 с 9:00 до 10:30;

улица 51 Армии, 107 с 10:30 до 12:00;

улица Лебедева, 46 с 12:00 до 14:00.