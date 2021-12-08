Где в Симферополе сегодня и завтра (до вечера) не будет воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», сегодня и завтра (до 18:00) в Симферополе, из-за переключения второй нитки нового магистрального водовода (диаметром 500 мм) не будет воды по следующим адресам:
- улица Гурзуфская,
- улица Мате Залки,
- улица 51-й Армии,
- улица Коцюбинского,
- улица Битакская,
- переулок Клинический,
- улица Солнечная,
- улица Бабушкина,
- улица Киевская (от гостиницы «Москва» до Куйбышевского кольца),
- улица Федько,
- улица Грибоедова,
- улица Партизанская,
- улица Суходольная,
- улица Фурманова,
- улица Чапаева,
- улица Щорса,
- улица Бетховена,
- улица Лебедева,
- переулок Ладыгина,
- переулок Гранитный,
- улица Крупская,
- микрорайон «Солнечная долина»,
- микрорайон «Битак»,
- улица Воровского,
- улица Алуштинская,
- микрорайон «Старый город»,
- улица Ленина,
- улица Студенческая,
- улица 8 Марта,
- улица Ефремова,
- улица Володарского,
- переулок Сквозной,
- улица Курчатова,
- переулок Подгорный,
- улица Краснознамённая,
- Фабричный спуск,
- переулок Делегатский,
- переулок Скифский,
- а также прилегающие улицы и переулки.
Организован подвоз питьевой воды согласно графику:
- улица Мате Залки, 7ж с 9:00 до 10:30;
- улица Мате Залки, 11 с 10:30 до 12:00;
- улица Мате Залки, 23 с 12:00 до 14:00;
- улица Кременчугская с 9:00 до 11:00;
- улица Раснецова, 63 с 11:30 до 13:00;
- улица Суходольная, 165 с 9:00 до 10:30;
- улица 51 Армии, 107 с 10:30 до 12:00;
- улица Лебедева, 46 с 12:00 до 14:00.
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