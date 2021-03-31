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Где в Симферополе сегодня нет воды даже по графику

Где в Симферополе сегодня нет воды даже по графику

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 12:18 31.03.2021

По информации ГУП РК «Вода Крыма» до полуночи (предположительно) из-за аварийных работ на водоводах остались без воды такие адреса в Симферополе:

  • ул. Опытная,
  • ул. Береговая,
  • пер. Береговой,
  • Альминский проезд,
  • ул. Альминская,
  • проезд Зеркальный,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Крымской Правды,
  • пер. Спартака,
  • ул. Оранжерейная, у
  • л. Анатровская,
  • ул. Севастопольская, 41Е, 41Ж, 43Д, 43Е, 43Ж, 43К.

Сообщается, что симферопольским филиалом предприятия организован подвоз воды к домам: улица Береговая, 34, ул. Крымской правды, 4, ул. Севастопольская 41/4.

Где в Симферополе сегодня нет воды даже по графику

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