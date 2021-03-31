Где в Симферополе сегодня нет воды даже по графику

По информации ГУП РК «Вода Крыма» до полуночи (предположительно) из-за аварийных работ на водоводах остались без воды такие адреса в Симферополе:
- ул. Опытная,
- ул. Береговая,
- пер. Береговой,
- Альминский проезд,
- ул. Альминская,
- проезд Зеркальный,
- ул. Балтийская,
- ул. Крымской Правды,
- пер. Спартака,
- ул. Оранжерейная, у
- л. Анатровская,
- ул. Севастопольская, 41Е, 41Ж, 43Д, 43Е, 43Ж, 43К.
Сообщается, что симферопольским филиалом предприятия организован подвоз воды к домам: улица Береговая, 34, ул. Крымской правды, 4, ул. Севастопольская 41/4.
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