Гель-краска для ногтей: красота в деталях и во всех цветах радуги

NAIL-индустрия сегодня едва ли не каждый месяц выдаёт что-нибудь новенькое в попытках удивить и порадовать тех, для кого такие понятия как маникюр и педикюр — не пустой звук. Очередной шедевр, зачаровывающий любительниц ухоженных ноготков — гель-краска для ногтей — https://nailsmania.ua/gel-paint. По оценкам специалистов, именно за этим средством — будущее. По той простой причине, что это чудо-вещество, имея структуру жидкого геля, напоминает по свойствам акриловую краску и позволяет создавать удивительную красоту в том, что касается художественной росписи ногтей. И в первую очередь — детализированной.

Да, да! На заметку тем, кто ценит в маникюре изящные линии, сложные, но точные рисунки, игру цветов в их смешении: гель-краска — именно то средство, при помощи которого высококлассные мастера мирового nail-арта воплощают самые непростые задумки. И не только в рамках профессиональных студий красоты, но и в домашних условиях.

Что же нужно знать о гель-краске для ногтей, чтобы в полной мере «взять её на вооружение»? Важных фактов несколько.

Семь цветов радуги и десятки оттенков

И это без преувеличения! Действительно, создатели постарались сделать цветовую палитру гель-краски для ногтей максимально разнообразной, насыщенной и сочной. От традиционных тонов, которые принято относить к пастельным, что называется — на все случаи жизни, до ультранеобычных, позволяющих создавать эксклюзивные образы.

Отметим и такую особенность гель-краски — по структуре она делится на несколько видов. Может быть:

прозрачной.

полупрозрачной;

плотной.

При плотной структуре гель-краска делает ноготь монохромным. Причём идеального цвета можно добиться уже с первого слоя.

А вот полупрозрачные и прозрачные средства отлично подходят, когда есть необходимость тонировать предыдущий слой лака. Их же используют в случае создания эффекта полутеней, градиента, «витража», «бархатного песка», в технике литья и т.д.

Ещё один секрет: гель-краски можно смешивать между собой. И это, согласитесь, открывает огромный простор для полёта фантазии. Тем более, если учесть, что в работе гель-краски практически не капризничают.

Нет предела совершенству

Огромное преимущество (и отличие от других средств) гель-краски в том, что она не сохнет во время работы пока на то не будет воли мастера. И этот момент однозначно оценят те, кто знает толк в росписи, основанной на прорисовке деталей. Краска позволяет делать это не спешно и кропотливо, что, естественно, играет на руку процессу, позволяя добиваться совершенного результата. Способствует этому и структура средства, которая не растекается.

Добавьте к выше сказанному и тот факт, что гель-краска прощает ошибки. Другими словами, рисунок можно во время работы над ним корректировать, стереть, дополнить, исправить и т.д.

Говоря о других плюсах, которые есть в «послужном списке» гель-краски для ногтей, стоит подчеркнуть и такие:

средство — даже при нанесении нескольких слоев — образует минимальное наслоение, не утолщая тем самым ноготь.

под этим покрытием ногтевая пластина «дышит».

лёгкая текстура гель-краски позволяет использовать её в «тонкой» работе — при создании лунного маникюра, аквариумного дизайна или, к примеру, при создании китайской росписи.

А что же минусы? Естественно, также есть, но, считают специалисты, они довольно незначительны, если исходить из результата, которого можно достичь при использовании гель-краски. Однако в любом случае отметим и их:

гель-краску нельзя снять растворителями. Только пилкой, а лучше фрезером.

слишком тонкие ногти гель-краска не спасёт, потому как не придаст им дополнительной прочности.

И, наконец, озвучим, пожалуй, самый главный момент, благодаря которому гель-краска для ногтей столь активно завоёвывает nail-студии: использовать её с одинаковым успехом можно как на натуральных, так и на искусственных поверхностях, любой формы и размера.

И — да: безупречный вид ногтям при этом обеспечен на 2-3 недели точно.