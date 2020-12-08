Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»

В поддержку документа проголосовали 63 страны.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в понедельник приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Как сообщает ТАСС , в поддержку документа проголосовали 63 страны, 17 государств выступили против, 62 воздержались. Достаточно большое число стран, в том числе Азербайджан, Ливан, ОАЭ и Узбекистан, вообще не обозначили свою позицию. Среди проголосовавших против, помимо России, были Белоруссия, Армения, Китай, Сербия, Киргизия, Иран, КНДР и Венесуэла.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем выступлении призвал все страны «в интересах мира» проголосовать за резолюцию, которая выносится на рассмотрение третий год подряд.

В тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, говорится о «серьезной обеспокоенности по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой«, а также «по поводу продолжающейся дестабилизации обстановки в Крыму вследствие поставок Российской Федерацией современных систем вооружений, в том числе самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие, оружия и боеприпасов и направления ею военнослужащих на территорию Украины«.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании подчеркнул бесперспективность подобных инициатив украинской стороны.

На решение крымчан сегодняшнее голосование никак не повлияет, — сказал дипломат. — Они только лишний раз убедятся в том, насколько правильно поступили в 2014 году, решив воссоединиться с Россией»… Чем раньше Украина осознает бесперспективность попыток вернуть крымчан вопреки их воле — тем лучше для нее.

Представитель Сирии в свою очередь сообщил, что его страна проголосовала против резолюции, так как Украина, «намеренно пытается вовлечь Генеральную Ассамблею в политизированную дискуссию», не имеющую отношение к поддержанию мира и стабильности.