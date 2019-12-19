Генассамблея ООН приняла «украинскую» резолюцию о защите прав человека в Крыму

Противно, но не смертельно.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию, подготовленную Украиной, по защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. «За» проголосовало 65 стран, «против» – 23, воздержались – 83.

Посмотришь этот манифест, диву даешься, как здесь, на полуострове вообще кто-то выжил. «Картинка» в лучших традициях дистопий: хмурые лица, колючая проволока, «черные воронки» и черносотенцы, хватающие посреди дня людей на улицах, на которых (улицах, чсное дело) к тому же сплошные автоматчики и собаки, натасканные на выявление инакомыслия. Гав-гав, отсюда высылают эшелонами прямо в Сибирь, сюда стремятся оравы зомби, готовых каждую минуту напасть на «ридну нэньку Украину». А настоящий «пересичный» крымчанин… Да он же угнетенный! Это я #ржунимагу.

А если серьезно основные тезисы ПРИНЯТОГО ООН документа не менее дикие. Тезисно:

— требование прекратить массовые задержания активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

— призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;

— требование прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму – то есть «не завозить» сюда граждан России взамен угнетенных граждан Украины;

— требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину;

— осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения «Крымская солидарность»;

— осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.

То есть, сейчас мы все должны кинуться в ножки чуваку, который молился дома на портрет Бандеры и хранил дома взрывчатку, парням, которые исповедывали «радикальный ислам», сектантам, что обрабатывали мозги детей, пойманным за руку шпионам и диверсантам. Вы все, на самом деле, милые ребята. Гадьте нам дальше. Делайте, что хотите, ООН разрешает.

Бог с ними «двойными стандартами» и ООН, и всего «демократического Запада», вопрос в другом, почему КАЖДЫЙ ЛЕВЫЙ ДЯДЯ позволяет себе совать нос во внутренние дела Российской Федерации? Ну не нравится кому-то российский Крым – ноги в руки и за Перекоп. Земля предков, никуда не уеду? Выполняй законы государства страны, в которой находишься, правила общества, в котором сосуществуешь. Нет? Будешь изгоем с «нарушенными правами». Все же просто. И потому эта резолюция, подготовленная МИДом Украины – лишь провокация и документ, подразумевающий смотр сил: а кому еще Россия враг? Куснем все вместе. И–раз, кусь…

К слову «кусь» вышел так себе. 23 страны проголосовали против. Кому интересно: список НАШИХ: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эретрия, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргыстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Сомневаюсь, что все эти 22 страны – прямо-таки друзья-друзья, партнеры-партнеры России. Просто дипведомства этих стран располагают иной информацией о состоянии общества, социума (с его правами и обязанностями) в Крыму. В 83 странах, воздержавшихся от голосования по «крымскому вопросу», тоже понимают, под чью диктовку написан сей документ. И участвовать в подлости не желают. Таким образом, нужно наконец признать, что международные структуры с громкими аббревиатурами давно стали лишь инструментом в геополитических игрищах обеспечения «монополярного мироустройства». И Крым, дорогие мои, здесь лишь очередной повод. Противно? Еще как. Но уж точно не смертельно, подобные декларации уже были, собаки лают с 2014 года, а караван идет, и корабль плывет, и дети рождаются, и жизнь продолжается.

Сеня Фрименс.