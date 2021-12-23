Гендиректор ГУП РК «Крымгеология» задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГУП РК «Крымгеология». Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что весной текущего года генеральный директор ГУП РК «Крымгеология», наделенный полномочиями осуществлять руководство процесса добычи и продажи инертных материалов на карьере в Белогорском районе, контролировать их своевременную отгрузку, заключать договоры с покупателями высказал представителю ИП свои требования о деятельности коммерсанта на данной территории: должностное лицо сообщил, что заключит с ИП договор поставки песчано-гравийной смеси и суглинок, а в последствие организует беспрепятственную отгрузку указанных инертных материалов за денежное вознаграждение. Далее директор ГУП организовал заключение договора поставки инертных материалов с коммерсантом, убедив его, таким образом, в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара. Затем должностное лицо ежемесячно получал лично от ИП взятки (общий размер которых составил 365 тысяч рублей) путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета аффилированных лиц и лично, — сообщили в Следственном комитете.

Накануне подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на улице Беспалова Симферополя во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей.

По месту работы и жительства директора «Крымгеологии» проведены обыски, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия. Свою вину в совершенном преступлении он признал.

Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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