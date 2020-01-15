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Генеральный план Севастополя Правительство города намерено обсудить с горожанами

Генеральный план Севастополя обещают доработать и показать севастопольцам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 15.01.2020

Генеральный план Севастополя доработают к концу третьего квартала 2020 года. Такую информацию озвучил журналистам вице-губернатор Денис Солодовников.

Генеральный план проходил стадию публичного обсуждения, в том числе с городской общественностью, но за период этого сложного обсуждения он успел устареть. К тому же вышли поправки в федеральное законодательство, в том числе по градостроительному кодексу, а также приказ №10 Минэка, — цитирует «Севастопольская газета» Дмитрия Солодовникова.

По словам чиновника, сейчас нужно уже этот план привести в соответствие с нормами законодательства.

Поэтому мы сейчас проведем его актуализацию, в том числе в части перспективного развития города.

Денис Солодовников отмечает, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поставил задачу, чтобы генплан отражал не только текущую ситуацию, но и все задачи, связанные с перспективным развитием города.

После этого он будет откорректирован, приведен в соответствие с законодательством, а затем предложен к обсуждению общественности и Законодательным собранием. На вопрос, сколько на это потребуется времени, Д.Солодовников ответил, что к концу 3 квартала генеральный план нужно полностью доработать, — сообщает «СГ».

Генеральный план Севастополя обещают доработать и показать севастопольцам

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