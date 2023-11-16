Генеральным директором ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» назначен Игорь Данилович

«Крымтеплокоммунэнерго» предстоит решить много накопившихся вопросов: снижение теплопотерь, паспортизация объектов, перерасчет и корректировка платы за отопление. Также нужно сделать так, чтобы предприятие зарабатывало и обеспечивало достойную заработную плату для сотрудников. Новому руководителю необходимо наладить коммуникацию с гражданами, отвечать на все поступающие обращения лично, – заявил Глава Крыма и заверил, что будут приняты все необходимые меры, чтобы «Крымтеплокоммунэнерго» стало эффективным предприятием.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что ни смена руководства, ни принимаемые решения, строительство или ремонт объектов, ни уголовные дела в отношении руководителей АО «КРЫМТЭЦ» не должны сказываться на потребителях. Подача тепла должна осуществляться непрерывно, без перебоев.

Сергей Аксёнов указал, что в течение месяца «Крымтеплокоммунэнерго» необходимо актуализировать повестку, расставить приоритеты, подтвердить текущие и будущие планы.

Исполнение всех поручений проконтролирую лично, – заверил Глава Крыма.

Игорь Данилович сообщил, что понимание того, как выстроить дальнейшую работу, есть, и отметил, что в кратчайшие сроки планирует детально изучить работу предприятия и провести инвентаризацию.

Министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Донец выразил уверенность в том, что новый руководитель сумеет выполнить поставленные приоритетные задачи.

СПРАВКА. В сентябре текущего года генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Эдуард Анатольевич Селиванов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым