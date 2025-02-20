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В Севастополе депутаты Заксобрания приняли Генеральный план города
фото: © Telegram Михаил Развожаев

Генеральный план Севастополя поможет сохранить Байдарскую долину

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:54 20.02.2025

Сохранение территории Байдарской долины – одна из задач Генерального плана города, говорят специалисты. Градообразующий документ является гарантом неприкосновенности уникальной территории.

И.о. заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов в ходе прямого эфира в официальном сообществе Правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что в  Байдарской долине разрешат только органическое земледелие, увеличение жилой застройки не предполагается.

Территории, которые расположены в первом поясе санитарной охраны Чернореченского водохранилища отнесены к зоне лесов (наиболее строгой по режиму использования). А те земли, которые распаеваны между работниками бывшего совхоза заложены в проекте Генерального плана под возможность реализации органического земледелия. Решение разработали вместе с Севприроднадзором, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Жукалова.

Байдарская долина становится территорией, где разрешено использовать исключительно органические удобрения. Действует полный запрет на применение пестицидов, инсектицидов и других химических препаратов.

Практика не нова, но гуманна и важна для защиты экологии. В городе уже работают предприятия, которые включены в реестр организаций производящих продукцию органического земледелия, – подчеркивает и.о. заместителя губернатора.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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