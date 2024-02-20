Генпрокуратура проведет ревизию камер на дорогах страны

Генпрокуратура проведет массовую проверку камер на дорогах. Заняться ревизией ведомство решило, после того как выявило множество штрафов, полученных водителями из-за некорректной работы устройств фото- и видеофиксации. Как следует из сообщения Генпрокуратуры, во всех регионах страны прокурорам поручено (совместно с ГИБДД) провести ревизию мест расстановки камер на дорогах в 2024 году.

Первые результаты проверок камер уже есть!

Благодаря вмешательству прокуратуры в ряде регионов граждане освобождены от наказания, назначенного из-за некорректной настройки системы, — отметили в Генпрокуратуре.

Например, в Саратовской области из-за ненадлежащей работы комплекса автоматической фиксации нарушений отменено почти 2 тысячи (!) незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности. При этом из-за некачественно изготовленных системой фотоматериалов порядка 3 тысяч нарушителей, напротив, избежали наказания.

Прокурорами выявлялись случаи, когда системы фотовидеофиксации были неисправны из-за ненадлежащего технического обслуживания, либо простаивали без эксплуатации, — рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось что Минтранс РФ подготовил проект новых требований к камерам наблюдения за дорожным движением: зоны контроля камер по однотипным нарушениям могут запретить ставить ближе 1 км в населенных пунктах, за городом — ближе 5 км. При этом может быть сделано исключение «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».

Еще ранее, в июле 2022 года, глава МВД Владимир Колокольцев поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами мобильных комплексов фотовидеофиксации.