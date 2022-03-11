реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка

crimeapress_news



реклама в крыму
 Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
Фото: genproc.gov.ru

Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:18 11.03.2022

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства.

Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Генеральным прокурором особое внимание обращено на соблюдение прав социально незащищенных групп работников – лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться, — отметили в Генпрокуратуре.

Внимание надзора акцентировано на недопустимость злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена УК РФ.

Узнайте больше:  Глава Крыма заявил о восстановлении технического железнодорожного движения от Крыма до Херсона

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.