Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства.

Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Генеральным прокурором особое внимание обращено на соблюдение прав социально незащищенных групп работников – лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться, — отметили в Генпрокуратуре.

Внимание надзора акцентировано на недопустимость злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена УК РФ.

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