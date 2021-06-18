Генпрокурор России поручил проследить за ликвидацией последствий ЧС в Крыму

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил организовать надзор за мероприятиями по ликвидации последствий наводнения в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокуратурой Республики Крым организовано надзорное сопровождение проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в регионе, – говорится в сообщении.

Особое внимание надзорному ведомству следует обратить на вопросы оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и жилых помещений и транспортной безопасности.

Надзорные мероприятия находятся на контроле Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Фото: ГУ МЧС России по РК.