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Генпрокурор России поручил проследить за ликвидацией последствий ЧС в Крыму

Генпрокурор России поручил проследить за ликвидацией последствий ЧС в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:34 18.06.2021

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил организовать надзор за мероприятиями по ликвидации последствий наводнения в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокуратурой Республики Крым организовано надзорное сопровождение проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в регионе, – говорится в сообщении.

Особое внимание надзорному ведомству следует обратить на вопросы оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и жилых помещений и транспортной безопасности.

Надзорные мероприятия находятся на контроле Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Генпрокурор России поручил проследить за ликвидацией последствий ЧС в Крыму

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Генпрокурор России поручил проследить за ликвидацией последствий ЧС в Крыму

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