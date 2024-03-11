Георгий Мурадов: легитимность референдума в Крыму выверена до деталей

Легитимность проведенного в марте 2014 года в Крыму референдума безупречна, с юридической точки зрения он выверен до деталей. Такое мнение высказал в интервью

С юридической точки зрения легитимность референдума была безупречным, выверенным до деталей актом. Напомню, что в Киеве на тот момент воцарилась незаконная власть, президента не было, а конституция страны была фактически растоптана. Крым имел полное право на проведение голосования о своей дальнейшей судьбе в соответствии как с Конституцией Украины, так и Конституцией Автономной Республики Крым — так она тогда называлась.

Мурадов отметил, что отсутствие нарушений и законность процедуры проведения голосования также не вызывали сомнений.

Доводы Запада о том, что в Крым в этот момент были введены российские войска, не соответствует действительности. Там испокон веков была наша база Черноморского флота с установленной по договору с Украиной численностью. <…> Все они подтвердили, что не было никаких нарушений и, тем более, вмешательства российских военных, — отмечает постпред.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

источник: ТАСС