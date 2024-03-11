Георгий Мурадов: легитимность референдума в Крыму выверена до деталей

С юридической точки зрения легитимность референдума была безупречным, выверенным до деталей актом. Напомню, что в Киеве на тот момент воцарилась незаконная власть, президента не было, а конституция страны была фактически растоптана. Крым имел полное право на проведение голосования о своей дальнейшей судьбе в соответствии как с Конституцией Украины, так и Конституцией Автономной Республики Крым — так она тогда называлась.
Мурадов отметил, что отсутствие нарушений и законность процедуры проведения голосования также не вызывали сомнений.
Доводы Запада о том, что в Крым в этот момент были введены российские войска, не соответствует действительности. Там испокон веков была наша база Черноморского флота с установленной по договору с Украиной численностью. <…> Все они подтвердили, что не было никаких нарушений и, тем более, вмешательства российских военных, — отмечает постпред.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым и Россия