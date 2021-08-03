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«Герои России, какими их не видел никто» - экспозиция в Севастополе

«Герои России, какими их не видел никто» — экспозиция в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:41 03.08.2021

На Матросском бульваре продолжается экспозиция «Герои России, какими их не видел никто». На выставке, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, представлены портреты ветеранов ВОВ.  Старшему участнику фотосессии – 99 лет, младшему – 88. В каждом портрете отражены мудрость, бесконечный оптимизм и внутренний стержень героя. За каждой фотографией – своя история, которую можно узнать из уст самого ветерана. Для этого необходимо просканировать QR-код, расположенный внизу баннера.

«Герои России, какими их не видел никто» - экспозиция в Севастополе «Герои России, какими их не видел никто» - экспозиция в Севастополе «Герои России, какими их не видел никто» - экспозиция в Севастополе

Посетить выставку на Матросском бульваре севастопольцы и гости города смогут до 15 сентября.

Проект подготовлен благотворительным фондом «Память поколений». Над его реализацией работала съемочная группа во главе с известными фотографами — Данилом Головкиным, Кристом Судмалис, Ольгой Тупоноговой-Волковой и Славой Филипповым.

Напомним, Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» существует пять лет. Его цель – показать, что полученные травмы и ранения не являются препятствиями на пути к цели и стремлению развиваться, а также оказать поддержку героям и изменить их жизни к лучшему.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

«Герои России, какими их не видел никто» - экспозиция в Севастополе

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