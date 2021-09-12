Герой «Русской весны» из Севастополя, командир «Северного ветра» задержан в Чехии

Ему грозит депортация на Украину.

В Чехии по запросу Украины задержан гражданин России Александр Франчетти. Об этом сообщают РИА Новости. Чешская полиция подтвердила задержание. На месте работают сотрудники российского посольства, Следком со своей стороны проверяет обстоятельства задержания.

В связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О. Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Российские дипломаты находятся на связи с чешскими властями и родственниками задержанного. Известно, что задержание произошло в пражском аэропорту.

Александр Франчетти – один из героев «Русской весны» в Крыму и Севастополе. Он известен как командир группы ополчения «Северный ветер». Понятно, что он находится в розыске на Украине. Ему вменяется «создание незаконных вооруженных формирований или участие в их деятельности» (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Это до 8 лет лишения свободы. По факту же… это повод к расправе, верная гибель для севастопольца.

По словам собеседника РИА Новости , мужчине «грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть».