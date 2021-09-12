Герой «Русской весны» из Севастополя, командир «Северного ветра» задержан в Чехии

Ему грозит депортация на Украину.
В Чехии по запросу Украины задержан гражданин России Александр Франчетти. Об этом
В связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О. Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства, — сообщили в Следственном комитете РФ.
Российские дипломаты находятся на связи с чешскими властями и родственниками задержанного. Известно, что задержание произошло в пражском аэропорту.
Александр Франчетти – один из героев «Русской весны» в Крыму и Севастополе. Он известен как командир группы ополчения «Северный ветер». Понятно, что он находится в розыске на Украине. Ему вменяется «создание незаконных вооруженных формирований или участие в их деятельности» (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Это до 8 лет лишения свободы. По факту же… это повод к расправе, верная гибель для севастопольца.
По словам собеседника
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