Герою России, летчику-космонавту Антону Шкаплерову – 50!

Свой юбилей уроженец Балаклавы встречает на орбите.

Сегодня свой юбилей – пятидесятилетие — отмечает летчик-космонавт, уроженец Балаклавы Антон Шкаплеров. Сейчас он в составе экипажа МКС находится на орбите и потому принимает поздравления «на расстоянии». Одним из первых приветствовал Шкаплерова губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас у Антона Николаевича @anton_astrey уже четвертая по счету экспедиция, в которую он отправился в качестве командира «Союз МС-19» 5 октября 2021. До ее окончания остается меньше двух месяцев. Я знаю, что когда Антона Николаевича спрашивают, что служит вдохновением в работе, то он отвечает: «Осознание того, что делаешь что-то нужное и полезное для всего человечества». Антон Николаевич, вы действительно делаете сложную и важную работу! Вы — пример для всех севастопольских ребятишек, которые, глядя на вас точно знают, что если упорно идти к своей цели, то все обязательно получится! Здоровья, счастья, удачи! С юбилеем, — говорится в поздравлении.

Космонавта с нетерпением ждут дома. Чем он займется? Шкаплеров накануне ответил как раз на этот вопрос: а чем же занимаются космонавты на Земле.

Мы участвуем в подготовке следующих шагов освоения космоса человеком. Это и разработка новых программ, и тестирование существующей техники, и совершенствование технологий, и конструкций… Одна из наших задач – поддержка тех, кто находится на орбите в текущий момент. Это информационная и техническая помощь при выполнении операций рабочего процесса, участие в проведении экспериментов и консультирование в сложных ситуациях. Кроме нас, космонавтов, в таких рабочих группах есть и другие сотрудники Центра управления полётами, Института медико-биологических проблем, представители промышленности и др. Образно говоря, космонавта на орбите всегда поддерживают руки тысяч людей, которые на связи в любой момент, которые готовили с любовью продуктовые рационы, которые делали каждый элемент корабля, ракеты и оборудования, — отметил Антон Шкаплеров.

С юбилеем, рыцарь Космоса, скромный труженик, Отец-командир, настоящий Герой и Человек на Своем Месте!

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