Геворг Серобян из Симферополя взял серебро VI летней Спартакиады молодежи России по тяжелой атлетике

В весовой категории до 81 кг серебряную медаль завоевал мастер спорта международного класса Геворг Серобян из Симферополя (тренер – Михаил Заргарян). В двоеборье Серобяну покорился вес 330 кг (рывок – 155 кг, толчок – 175 кг). Победил в этой категории Илья Иудин из Владимирской области – 131 кг (рывок – 150 кг, толчок – 181 кг), — сообщает «Крымский спорт» .

