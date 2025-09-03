Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Геворг Серобян из Симферополя взял серебро VI летней Спартакиады молодежи России по тяжелой атлетике
Новости Республики
Геворг Серобян из Симферополя взял серебро VI летней Спартакиады молодежи России по тяжелой атлетике
фото: ВКонтакте, Федерация тяжелой атлетики России

Геворг Серобян из Симферополя взял серебро VI летней Спартакиады молодежи России по тяжелой атлетике

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:04 03.09.2025

В Сукко Краснодарского края 27-20 августа прошел финал VI летней Спартакиады молодежи России по тяжелой атлетике.

В весовой категории до 81 кг серебряную медаль завоевал мастер спорта международного класса Геворг Серобян из Симферополя (тренер – Михаил Заргарян). В двоеборье Серобяну покорился вес 330 кг (рывок – 155 кг, толчок – 175 кг). Победил в этой категории Илья Иудин из Владимирской области – 131 кг (рывок – 150 кг, толчок – 181 кг), — сообщает «Крымский спорт»

 

Узнайте больше:  У гребцов-"академиков" Крыма – 15 медалей на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x