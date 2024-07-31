ГИБДД Крыма напоминает: пьяный за рулем — преступник. За рулем электросамоката — не исключение

При несении службы по надзору за дорожным движением сотрудниками ГИБДД Ленинского района на одной из улиц села Мысовое остановлен водитель электросамоката «Kugoo», мощностью 600w, 34-летний местный житель. В ходе беседы полицейскими у мужчины выявлены признаки опьянения.

Водителю предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждении, результат освидетельствования подтвердил состояниеопьянения у мужчины. Также, в результате проверки по базам данных Госавтоинспекции, установлено, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение, и считается лишенным права управления всеми видами транспортных средств, — рассказали в Госавтоинспекции.

Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают:

Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, к мопеду приравнивается двух или трехколесное механическое транспортноесредство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, непревышающим 50 куб. см., или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

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