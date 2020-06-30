ГИБДД – об изменении схемы движения в Симферополе, в районе улицы Киевской

ГИБДД Республики Крым сообщает об изменении схемы движения транспортных средств в районе ул. Киевской в городе Симферополе.

Вдоль площадки для осмотра транспортных средств УГИБДД Республики Крым на ул. Киевской г. Симферополя запрещена парковка транспорта, а также введено двухстороннее движение. Движение транспорта будет организовано согласно прилагаемой схеме, — сообщили в Госавтоинспекции.