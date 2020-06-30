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ГИБДД – об изменении схемы движения в Симферополе, в районе улицы Киевской

ГИБДД – об изменении схемы движения в Симферополе, в районе улицы Киевской

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:46 30.06.2020

ГИБДД Республики Крым сообщает об изменении схемы движения транспортных средств в районе ул. Киевской в городе Симферополе.

Вдоль площадки для осмотра транспортных средств УГИБДД Республики Крым на ул. Киевской г. Симферополя запрещена парковка транспорта, а также введено двухстороннее движение. Движение транспорта будет организовано согласно прилагаемой схеме, — сообщили в Госавтоинспекции.

Схемы (обе – кликабельные: правая кнопка мыши и «открыть изображение») прилагаются.

ГИБДД – об изменении схемы движения в Симферополе, в районе улицы Киевской ГИБДД – об изменении схемы движения в Симферополе, в районе улицы Киевской

ГИБДД – об изменении схемы движения в Симферополе, в районе улицы Киевской

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