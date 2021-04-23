ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП на Симферопольской объездной, в котором ВАЗ сбил пешехода

Отделом по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП № 2 «Киевский» СУ УМВД России по г. Симферополю проводится расследование уголовного дела по факту ДТП, случившегося 30 ноября прошлого года на Симферопольской объездной трассе.

30 ноября, в 18:30, водитель 1997 года рождения, управляя технически исправным автомобилем марки ВАЗ 21124, двигаясь по автодороге «Восточный обход г. Симферополя 3 км + 400 м» со стороны п. Строгановка в направлении ул. Глинки, в районе расположения автомобильной заправки «RS», совершил наезд на пешехода 1993 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщает ГИБДД.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Если Вы стали очевидцем данного ДТП, либо у Вас имеется видеозапись с дорожно-транспортного происшествия, убедительная просьба, не оставаться равнодушным и сообщить всю имеющуюся информацию в ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю, расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Дзержинского, 10, либо по номеру телефона: +7(978)-890-12-38, — обращаются к крымчанам правоохранители.