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ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП на Симферопольской объездной, в котором ВАЗ сбил пешехода

ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП на Симферопольской объездной, в котором ВАЗ сбил пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:39 23.04.2021

Отделом по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП № 2 «Киевский» СУ УМВД России по г. Симферополю проводится расследование уголовного дела по факту ДТП, случившегося 30 ноября прошлого года на Симферопольской объездной трассе.

30 ноября, в 18:30, водитель 1997 года рождения, управляя технически исправным автомобилем марки ВАЗ 21124, двигаясь по автодороге «Восточный обход г. Симферополя 3 км + 400 м» со стороны п. Строгановка в направлении ул. Глинки, в районе расположения автомобильной заправки «RS», совершил наезд на пешехода 1993 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщает ГИБДД.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Если Вы стали очевидцем данного ДТП, либо у Вас имеется видеозапись с дорожно-транспортного происшествия, убедительная просьба, не оставаться равнодушным и сообщить всю имеющуюся информацию в ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю, расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Дзержинского, 10, либо по номеру телефона: +7(978)-890-12-38, — обращаются к крымчанам правоохранители.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП на Симферопольской объездной, в котором ВАЗ сбил пешехода

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