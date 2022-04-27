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ГИБДД проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Осторожно, мотоциклист»

ГИБДД проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Осторожно, мотоциклист»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 21:11 27.04.2022

Сотрудники столичной ГИБДД совместно с мотосообществом Республики Крым организовали в Симферополе профилактическую акцию «Осторожно, мотоциклист», приуроченную к открытию мотосезона. Мероприятие организовано с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД вручали мотолюбителям листовки «Шлем всему голова». Также участников акции призвали неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими автомобилями в плотном потоке, а также в обязательном порядке использовать средства защиты, — рассказали в Госавтоинспекции.

ГИБДД проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Осторожно, мотоциклист»

Представители автомотошколы подготовили тематический баннер «Нас тоже ждут дома! Смотрите в зеркала!» с целью привлечения внимания водителей к появлению мотоциклистов на дороге.

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ГИБДД проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Осторожно, мотоциклист»


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