ГИБДД Севастополя разыскивает водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП

ГИБДД Севастополя информирует и просит откликнуться очевидцев ДТП:
4 декабря, примерно в 7:50 на улице Колобова, в районе дома № 34/1 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле красного цвета, предположительно ВАЗ, совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в городскую больницу.
С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73-84-00, 73-84-01, или группы розыска – 73-84-28.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..