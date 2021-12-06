ГИБДД Севастополя разыскивает водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП

ГИБДД Севастополя информирует и просит откликнуться очевидцев ДТП:

4 декабря, примерно в 7:50 на улице Колобова, в районе дома № 34/1 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле красного цвета, предположительно ВАЗ, совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в городскую больницу.

С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73-84-00, 73-84-01, или группы розыска – 73-84-28.