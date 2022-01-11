ГИБДД Севастополя призывает не лихачить на дорогах

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Севастополя призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах (детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь ).

По сообщению синоптиков в ближайшие дни в городе Севастополе ожидается понижение температуры до минусовых значений и мокрый снег. Водителям транспортных средств при неблагоприятных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не допускать нарушений при совершении обгона, избегать резкого торможения и других опасных манёвров. Обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от управления личным транспортом. При подъезде к пешеходным переходам, заранее снижать скорость, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.



Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода, не выходить на проезжую часть перед приближающимся автомобилем. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

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