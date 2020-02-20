ГИБДД устроит масштабный «праздничный рейд» на дорогах Крыма

Нетрезвым «защитникам Отечества» лучше не садиться за руль.

Масштабный рейд ГИБДД пройдет на дорогах Крыма. Он начнется в пятницу, 21 фераля, а завершится в понедельник, 24 февраля.

Сотрудниками Госавтоинспекции Республики Крым будет проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Нетрезвый водитель», — отметили в ГИБДД.

Данные мероприятия направлены на профилактику и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения. Время проведения мероприятий регионы будут определять самостоятельно, в зависимости от интенсивности движения транспорта. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.

В соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей, — напомнили в Госавтоинспекции.

ГИБДД Крыма напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения. Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 668-700 или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь.