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Гидрометцентр назвал российский курорт с самым теплым морем
Фото: pxhere.com

Гидрометцентр назвал российский курорт с самым теплым морем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:29 23.06.2020

Алуште и Евпатории не хватило одного градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что самое теплое море среди черноморских курортов — в Геленджике: там температура воды уже  составляет 24 градуса тепла. Данные – по стоянию на 23 июня, сообщает ТАСС.

На один градус меньше температура моря зафиксирована в Алуште, Анапе, Евпатории и Туапсе. А в Ялте и Феодосии температура воды достигла +22 градусов. По словам специалиста, температура морской воды повышается день ото дня, но самое теплое… Азовское море. Там вода прогрелась до + 26-ти.

Напомним, межрегиональный туризм в России планируется запустить с 1 июля.

Подробнее о погоде на черноморских курортах — на КрымМЕТЕО.

Гидрометцентр назвал российский курорт с самым теплым морем

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