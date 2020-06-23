Гидрометцентр назвал российский курорт с самым теплым морем

Алуште и Евпатории не хватило одного градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что самое теплое море среди черноморских курортов — в Геленджике: там температура воды уже составляет 24 градуса тепла. Данные – по стоянию на 23 июня, сообщает ТАСС .

На один градус меньше температура моря зафиксирована в Алуште, Анапе, Евпатории и Туапсе. А в Ялте и Феодосии температура воды достигла +22 градусов. По словам специалиста, температура морской воды повышается день ото дня, но самое теплое… Азовское море. Там вода прогрелась до + 26-ти.

Напомним, межрегиональный туризм в России планируется запустить с 1 июля.

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