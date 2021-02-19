Гидрометцентр: погода в Крыму улучшится 20 февраля

Непогода отступит от Крыма во второй половине дня в субботу. Осадков не прогнозируется в конце этой и начале следующей недели, кроме того, в республику придет потепление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ситуация улучшится, и заметно. Уже в субботу, во второй половине дня, температура повысится до положительных значений, и заметных осадков не прогнозируем вообще. Непогода уходит, — сказал он.

По словам Вильфанда, в последующие дни заметных осадков также не ожидается, погода не будет представлять опасности. Ночная температура будет в диапазоне от 5 градусов мороза до ноля, а дневная — 4-8 градусов тепла.

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В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала обстановку в Керчи, Феодосии и Ленинском районе Крыма как угрозу природной чрезвычайной ситуации (ЧС).