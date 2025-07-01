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Гидрометцентр: летняя погода установится в Крыму с конца текущей недели
фото: pikist.com

Гидрометцентр: летняя погода установится в Крыму с конца текущей недели

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 14:29 01.07.2025

Дожди и низкие температуры в Крыму к концу недели сменятся по-настоящему летней погодой, сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая:

В Крыму устанавливается сухая погода, дожди уходят, жара постепенно будет нарастать. Еще во вторник ожидается +24…29 градусов, но уже к пятнице и в субботу прогнозируется +28…33. Наступает летняя крымская погода.

По ее словам, начиная с конца недели, температуры воздуха будут расти и уже со следующего понедельника можно ожидать, что столбики термометров поднимутся до отметки в + 35 градусов.

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Во вторник погоду в Крыму определяет южная часть высокого глубокого циклона. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, первого июля местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +11…+13, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22.

источник: РИА Новости Крым 

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