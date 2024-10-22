Гимнастки из Ялты в составе сборной России покорили Гонконг

Кроме того, в рамках Кубка прошли международные соревнования, триумфатором которых стала команда «Стрела» (опять же с Екатериной Паустовской в составе).

Ольга Тёкина и Екатерина Паустовская – воспитанницы ялтинских тренеров Нарине и Светланы Голубович, а также Ольги Зориной. В настоящее время обе девушки проходят обучение в Подмосковье – в Школе художественной гимнастики «Метеор».

источник: «Крымский спорт»

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