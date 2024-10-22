фото: ВКонтакте, МБУ ДО "Спортивная школа" г. Ялта
Гимнастки из Ялты в составе сборной России покорили Гонконг
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
13:51 22.10.2024
спорт в Крыму 2024-10-22
Воспитанницы МБУ ДО «Спортивная школа» (Ялта) отличились на Открытом Кубке Гонконга по эстетической гимнастике, который одновременно являлся и этапом Кубка мира среди юниорок.
В соревнованиях приняли участие 55 команд из России, Малайзии, Австралии, Японии, США, Индии, Сингапура, Белорусии, Казахстана и ряда других стран. Россию, помимо ялтинок, представляли гимнастки из Москвы, Краснодарского края, Нижегородской и Вологодской областей. Обладателем Кубка Гонконга стала команда «Виктория» (юниорская сборная России) с ялтинкой Ольгой Тёкиной в составе. Второе место заняла московская «Стрела», за которую выступает еще одна представительница Ялты – Екатерина Паустовская, — сообщает «Крымский спорт».
Кроме того, в рамках Кубка прошли международные соревнования, триумфатором которых стала команда «Стрела» (опять же с Екатериной Паустовской в составе).
Ольга Тёкина и Екатерина Паустовская – воспитанницы ялтинских тренеров Нарине и Светланы Голубович, а также Ольги Зориной. В настоящее время обе девушки проходят обучение в Подмосковье – в Школе художественной гимнастики «Метеор».
источник: «Крымский спорт»
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