Гимну «Легендарный Севастополь» — 67 лет

17 октября — День гимна города-Героя — «Легендарный Севастополь». Этой песне исполнилось 67 лет. Впервые произведение исполнил ансамбль песни и пляски Черноморского флота в 1954 году в Доме офицеров флота. Первое же массовое исполнение гимна состоялось 17 октября того же года – в день проведения мероприятий 100-летия обороны Севастополя 1854-1855 гг. Тогда исполнение прошло с участием военных и гражданских творческих коллективов города на стадионе флота – пять тысяч человек спели «Легендарный Севастополь». Позже, 29 июля 1994 года решением горсовета песня была утверждена официальным гимном города-Героя Севастополя.

День гимна был утвержден Законодательным Собранием Севастополя в декабре 2015 года. Севастопольцы впервые отметили День гимна на площади Нахимова, где собралось более двух тысяч человек, которые вместе с ветеранами флота и севастопольскими артистами под звуки сводного духового оркестра исполнили «Легендарный Севастополь».

В честь Дня гимна Севастополя при поддержке Департамента культуры города был подготовлен видеоролик. Режиссерами клипа стали Александр Шувалов и Елена Кононова. Над роликом трудилась большая команда: ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Балаклавский Дворец культуры, культурный комплекс «Корабел», спортивные учреждения Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя, Дворец культуры рыбаков, сотрудники полиции и кадеты средней общеобразовательной школы № 6 МВД России по городу Севастополю, Севастопольский театр юного зрителя, дорожные рабочие Севастопольского Автодора, Севастопольский хореографический центр «Радость», Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского, военный оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии Российской Федерации, медицинские работники учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, педагогические работники средней общеобразовательной школы № 57 города Севастополя, Севастопольский академический театр танца им. В.А. Елизарова, Главное управление МЧС России по городу Севастополю, Севастопольский центр культуры и искусств и Севастопольская художественная школа.

Напомним, гимн «Легендарный Севастополь» был написан композитором Вано Мурадели на слова поэта Петра Градова в 1954 году по просьбе моряков-черноморцев к предстоящему празднованию 100-летия первой героической обороны города 1854–1855 гг. и 10-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.