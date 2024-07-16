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Гитарист-виртуоз из Севастополя — лауреат конкурса в «Академии джаза Игоря Бутмана» на «Тавриде»

Гитарист-виртуоз из Севастополя — лауреат конкурса в «Академии джаза Игоря Бутмана» на «Тавриде»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:09 16.07.2024

Авторская программа Игоря Бутмана для джазовых артистов завершилась в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). На неделю талантливые молодые музыканты окунулись в мастерство признанных профессионалов и исполнили джаз, который привезут слушателям в свои регионы. Одним из участников и лауреатов программы стал гитарист из Севастополя Александр Попов.

Гитарист-виртуоз из Севастополя - лауреат конкурса в «Академии джаза Игоря Бутмана» на «Тавриде»

В Академии «Меганом» завершилась программа «Академия джаза Игоря Бутмана». В ней приняли участие 82 человека: исполнители, композиторы, звукорежиссеры, педагоги и студенты профильных колледжей и вузов из 28 регионов России. Программа оказала поддержку молодым джазовым проектам России, предоставила возможности для роста джазовым артистам, а также импульс к развитию джаза в новых регионах страны.

Одним из участников программы стал севастопольский музыкант Александр Попов. Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, Александр стал призером и в рамках программы «Академия Джаза Игоря Бутмана», получив в конкурсе композиторов статус лауреата II степени за авторскую джазовую композицию. В финале образовательной программы музыкант вместе с другими участниками выступил на гала-концерте, который прошел 6 июля на территории арт-кластера. В составе биг-бэнда под управлением выдающегося джазового тромбониста, аранжировщика и композитора Павла Овчинникова Александр Попов с солистами исполнили известную композицию «Представь себе весь этот мир» из кинофильма «Чародеи».

Я очень воодушевлен и вдохновлен работой на программе. На «Тавриде» царит атмосфера максимального созидания. Очень дружные участники, замечательные и отзывчивые эксперты. Я очень благодарен Игорю Михайловичу Бутману за то, что он объединяет нас и дает возможность обучаться джазу, вдохновляет стремиться к новому, совершенствоваться и повышать свое мастерство. Спасибо! В рамках программы я принял участие в конкурсе на лучшую авторскую джазовую композицию, где занял 2-е место! Это очень приятно. Ну и конечно же, большой удачей стала возможность выступить на одной сцене с Всероссийским молодежным биг-бэндом под управлением Павла Леонидовича Овчинникова. Я получил массу удовольствия от игры с крутейшими музыкантами, приобрел новые знания и прошел качественный практикум от экспертов,  — говорит Александр Попов.

Александр Попов преподает классическую гитару в Севастопольской детской музыкальной школе № 8. Гитарист-виртуоз уже не раз бывал на «Тавриде»: он был участником арт-школы джазовой музыки в 2022 году и арт-школы современной музыки в 2023-м, выступал с Игорем Бутманом на концерте мэтра на «Тавриде».

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Программа «Академия джаза Игоря Бутмана» позволила укрепить взаимосвязи между различными поколениями музыкантов и исполнителей и передать высокий уровень отечественного джазового наследия молодым талантам. Кроме того, по словам всемирно известного саксофониста Игоря Бутмана, важной целью программы стало объединение музыкантов из регионов — так, чтобы любители джаза смогли наслаждаться музыкой не только в столице.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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