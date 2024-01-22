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ГКУ РК «Пожарная охрана Республики » исполнилось 9 лет

ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» исполнилось 9 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 22.01.2024

21 января 2015 года Распоряжением Совета министров Республики Крым было принято решение о создании Государственного казенного учреждения Республики Крым «Пожарная охрана Республики Крым», которое вошло в состав единой мощной структуры – РСЧС, что ознаменовало собой новую веху в истории развития пожарного дела на Крымском полуострове.

Пожарная охрана Республики Крым» было осуществлено 36 538 выездов, в результате которых было спасено 1382 человека, а также имущество Республики более чем 819 млн. руб., — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что за 9 лет работы подразделениями ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» было осуществлено 36 538 выездов, в результате которых было спасено 1382 человека, а также имущество Республики более чем 819 млн. руб. Также была приобретена 51 единица спецтехники, оснащенная всем необходимым аварийно – спасательным оборудованием.

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ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» исполнилось 9 лет ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» исполнилось 9 лет ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» исполнилось 9 лет

Успешно ликвидирован 7891 пожар и возгорание, осуществлено 616 выездов для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП и проведено 6827 «подворовых» профилактических обходов. На сегодняшний день созданы и работают 30 пожарных частей, 3 отдельных поста, и пожарно-технический центр, которые обеспечивают безопасность в 253 населенных пунктах с населением более 220 тыс.человек. Штатная численность работников Учреждения составляет 622 человека.

Сегодня ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» – это высокоразвитая служба спасения людей, специалисты которой способны оказать помощь пострадавшим в самых различных условиях. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым поздравляет наших пожарных с праздником! Благодарим вас за самоотверженный труд, героизм, благородство. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, крепости духа! Мы вами гордимся!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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