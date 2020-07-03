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Глава администрации Красноармейского сельского поселения «нахимичила» со стройкой Дома культуры

Глава администрации Красноармейского сельского поселения «нахимичила» со стройкой Дома культуры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:06 03.07.2020

По бумагам ДК — сдан и принят. А на деле — недострой недостроем.

Завершено расследование уголовного дела в отношении председателя Красноармейского сельского совета — главы администрации Красноармейского сельского поселения. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285УК РФ).

Следственным отделом по городу Красноперекопску установлено, что между администрацией Красноармейского сельского поселения и ООО «Крым-Траст» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству Дома культуры.  

Глава поселения, достоверно зная, что работы выполнены в неполном объеме, объект в эксплуатацию не введен, строительство не завершено, неправомерно подписала акты о приемке выполненных работ. На основании вышеуказанных документов администрацией Красноармейского сельского поселения на расчетный счет ООО «Крым-Траст» всего было перечислено почти 12 миллионов рублей, то есть 100 % от цены контракта, при этом работы по строительству в полном объеме не выполнены, объект в эксплуатацию не введен, — подчеркнули в Следкоме.

Глава администрации Красноармейского сельского поселения «нахимичила» со стройкой Дома культуры

Преступление было выявлено УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с территориальным подразделением УЭБиПК МВД России по Республике Крым.

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы, стоимость фактически выполненных работ составила 5 млн. рублей. Противоправные действия главы поселения повлекли причинение значительного материального ущерба Красноармейскому сельскому поселения на общую сумму более 6,5 млн. рублей.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Глава администрации Красноармейского сельского поселения «нахимичила» со стройкой Дома культуры

Фото: Следком.

Глава администрации Красноармейского сельского поселения «нахимичила» со стройкой Дома культуры

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