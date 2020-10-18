Глава администрации Симферополя прошлась по дворам

17 октября глава администрации Симферополя Елена Проценко осмотрела ряд дворовых территорий, в которых ведутся работы по благоустройству. Средства на проведение ремонта выделены в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Елена Проценко посетила дворовую территорию по адресу Бела Куна, 9. На сегодняшний день подрядной организацией уже выполнены работы по установке бортового камня, уложено основание для дальнейшего асфальтирования внутридворового проезда и пешеходных дорожек. С понедельника рабочие также приступят к вывозу строительного мусора, — говорится в сообщении.

Глава администрации пообщалась с инициативной группой жителей данного двора, выслушала их мнение о ходе работ, а также ряд предложений. Все инициативы граждан будут рассмотрены и по возможности реализованы в рамках ремонта.

Далее глава администрации Симферополя посетила дворовую территорию по улице Спортивная в посёлке Аграрный. Основной претензией жителей является снос деревьев. Глава администрации пояснила, что спил произведён после обследования всех насаждений специальной комиссией. Главная причина сноса — аварийность деревьев, с угрозой падения и причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также их имуществу.

На данном объекте граждане также высказали ряд предложений, в частности по устройству удобного прохода к зоне отдыха. В тени деревьев на скамьях отдыхают люди пожилого возраста. При проектировании проход не был предусмотрен, чем создавалось реальное препятствие для передвижения. На месте представитель подрядной организации взял на себя обязательство обустроить этот проход.

Во дворе дома 97/2 по улице Гавена также состоялась беседа с жителями и старшими близлежащих домов. Граждане выразили огромную благодарность за работу подрядчику, а также главе лично и сотрудникам администрации города. Во дворе уже уложено асфальтовое покрытие, ведутся работы по отсыпке газонов, на очереди установка опор освещения.

В числе замечаний Елена Проценко отметила невывезенные порубочные остатки. Подрядчик со своей стороны взял обязательства устранить данное замечание в начале следующей недели. Жильцы одного из подъездов обратились с просьбой по проведению обустройства входной группы, в частности пандуса для удобства заезда на колясках. Данное обращение также принято в работу и будет реализовано, — уточнили в администрации.

Еще одна «точка» — двор самого большого в Крыму многоквартирного дома, который расположен по адресу улица Залесская, 81. В нём насчитывается 27 подъездов, соответственно это один из самых больших ремонтируемых дворов. На сегодняшний день подрядной организацией проведены работы по демонтажу старого бортового камня и покрытия проездов и пешеходных коммуникаций, начата установка нового борткамня.

По словам представителя подрядной организации, основной момент, который задерживает работы на данном объекте — это необходимость сноса аварийных деревьев. Порубочные билеты на них получены. Глава администрации отметила, что этот вопрос уже проработан и необходимая спецтехника скоро будет на объекте.

Подводя итог выезда глава администрации дала в целом позитивную оценку уже выполненным объёмам работ.

Результатом мы довольны. Пообщались с жителями, услышали их пожелания по поводу малых архитектурных форм и площадок. Подрядчик идёт навстречу. По окончанию работ ставим себе срок — 1 декабря, погода для этого благоприятная, — подытожила Елена Проценко.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.