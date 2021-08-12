penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

crimeapress_news



«Верево Сити»
Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 12.08.2021

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов провёл выездное совещание на площади Ленина, где продолжается реконструкция. Он отметил, что главная задача – выполнить благоустройство качественно, в установленные Главой Республики Крым сроки.

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

На объекте ведётся укладка плиточного покрытия. Со следующей недели будут привлечены дополнительно 40 специалистов для выполнения данного вида работ. Определены 5 участков, на которых одновременно будут работать плиточники. Порядка 50% покрытия уже завезено, согласно графика ежедневно производится подвоз. Сегодня пришла очередная партия, — сообщил глава администрации Симферополя. — На объекте установлена опалубка для бетонирования парапетов и цветочных клумб. Рабочие завершают вязку арматуры. На очереди — заливка бетона. После чего начнётся облицовка.

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

В рамках рабочего совещания присутствующие обсудили вопросы озеленения и организации дальнейшего содержания зелёных насаждений. После сдачи объект будет передан МБУ «Город».

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

По моему поручению за всеми объектами благоустройства закреплены ответственные: профильный заместитель и представители департамента городского хозяйства. Доклад о количестве рабочих и техники, ходе работ предоставляется ежедневно с фото и видео, — подчеркнул Валентин Демидов. 

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

На сегодняшний день площадь имени Ленина разделена на 5 участков. Укладка тротуарной плитки уже началась на первом участке перед Советом министров РК. Монтаж выполняется на цементно-песчаную смесь, которая протрамбовывается, делается так называемая «пастель» и сверху укладывается плитка. На данный момент на объекте работают 40 рабочих и 3 единицы специализированной техники.

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

В конце текущей недели планируется открыть первый участок площади для удобства прохода жителей крымской столицы.

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.