Глава администрации Симферополя проверил ход работ на площади Ленина

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов провёл выездное совещание на площади Ленина, где продолжается реконструкция. Он отметил, что главная задача – выполнить благоустройство качественно, в установленные Главой Республики Крым сроки.

На объекте ведётся укладка плиточного покрытия. Со следующей недели будут привлечены дополнительно 40 специалистов для выполнения данного вида работ. Определены 5 участков, на которых одновременно будут работать плиточники. Порядка 50% покрытия уже завезено, согласно графика ежедневно производится подвоз. Сегодня пришла очередная партия, — сообщил глава администрации Симферополя. — На объекте установлена опалубка для бетонирования парапетов и цветочных клумб. Рабочие завершают вязку арматуры. На очереди — заливка бетона. После чего начнётся облицовка.

В рамках рабочего совещания присутствующие обсудили вопросы озеленения и организации дальнейшего содержания зелёных насаждений. После сдачи объект будет передан МБУ «Город».

По моему поручению за всеми объектами благоустройства закреплены ответственные: профильный заместитель и представители департамента городского хозяйства. Доклад о количестве рабочих и техники, ходе работ предоставляется ежедневно с фото и видео, — подчеркнул Валентин Демидов.

На сегодняшний день площадь имени Ленина разделена на 5 участков. Укладка тротуарной плитки уже началась на первом участке перед Советом министров РК. Монтаж выполняется на цементно-песчаную смесь, которая протрамбовывается, делается так называемая «пастель» и сверху укладывается плитка. На данный момент на объекте работают 40 рабочих и 3 единицы специализированной техники.

В конце текущей недели планируется открыть первый участок площади для удобства прохода жителей крымской столицы.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.