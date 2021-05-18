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Глава администрации Симферополя: важно привести в надлежащий вид дворовые территории

Глава администрации Симферополя: важно привести в надлежащий вид дворовые территории  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:24 18.05.2021

Начали с покоса травы.

Работники коммунальных служб крымской столицы приступили к покосу и санитарной обрезке зелёных насаждений в районе улицы Маршала Жукова. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

Глава администрации Симферополя: важно привести в надлежащий вид дворовые территории

По его словам, задача поставлена максимально четко — привести в надлежащий вид дворовые территории города.

По итогам обхода дворовых территорий с Главой Республики Крым выявлено много нареканий к работе Жилсервисов. Поставлена задача — навести порядок на всех территориях МКД города Симферополя. Определить зоны ответственности за те участки, которые на сегодняшний день ни за кем не закреплены. Принято решение сформировать бригаду из 32 человек – косарей и пильщиков. На данный момент бригада уже отработала территории в районе улицы Мате Залки, сегодня работает на улицах Маршала Жукова и Героев Сталинграда. Дальше каждая территория города будет таким же образом приведена в надлежащий вид, — рассказал Валентин Демидов.

Глава администрации Симферополя: важно привести в надлежащий вид дворовые территории

Глава администрации добавил, что параллельно выполняется комплектование муниципальных Жилсервисов, приобретается необходимая техника, увеличивается штатная численность предприятий, а также приводится в соответствие экономическая составляющая.

Необходимо оптимизировать деятельность каждого из муниципальных предприятий для того, чтобы услуги оказывались более качественно, а деньги шли на первоочередные нужды жителей МКД, — подчеркнул Демидов.

Глава администрации Симферополя: важно привести в надлежащий вид дворовые территории

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Глава администрации Симферополя: важно привести в надлежащий вид дворовые территории  

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